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Video: Франция стала ближе? Как в Киеве открылся ресторан Frou Frou

Открытие ресторана Frou Frou — какие рестораны открылись в Киеве в 2021 году — ресторан французской кухни в городе Киев
Франция стала ближе? Как в Киеве открылся ресторан Frou Frou

Когда мы не идем во Францию, то Франция идет к нам.

Триумфальная арка появилась в центре Киева, но на один вечер.

Не просто вечер, а с красной дорожкой, оркестром и изысканными гостями. Так отпраздновали открытие ресторана Frou Frou.

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