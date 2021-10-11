Когда мы не идем во Францию, то Франция идет к нам.
Триумфальная арка появилась в центре Киева, но на один вечер.
Не просто вечер, а с красной дорожкой, оркестром и изысканными гостями. Так отпраздновали открытие ресторана Frou Frou.
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