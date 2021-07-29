Почему нужна финансовая грамотность детям?
Детство бежит быстро и во взрослой жизни им будет легче сориентироваться и достичь успеха.
А у кого-то могут оказаться и гениальные способности.
В поисках гениев прошла Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк.
Научиться основам финансовой грамотности дети могут в Бизнес-Школе ЮниорБанка.
Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.
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