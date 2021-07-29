Почему нужна финансовая грамотность детям?

Детство бежит быстро и во взрослой жизни им будет легче сориентироваться и достичь успеха.

А у кого-то могут оказаться и гениальные способности.

В поисках гениев прошла Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк.

Научиться основам финансовой грамотности дети могут в Бизнес-Школе ЮниорБанка.

Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.