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Video: Финансовый гений — 2021: кто стал победителем в возрастной группе TEEN

Олимпиада Финансовый гений от ПриватБанк - кто победил в олимпиаде Финансовый гений в категории TEEN
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Финансовый гений — 2021: кто стал победителем в возрастной группе TEEN

Почему нужна финансовая грамотность детям?

Детство бежит быстро и во взрослой жизни им будет легче сориентироваться и достичь успеха.

А у кого-то могут оказаться и гениальные способности.

В поисках гениев прошла Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк.

Научиться основам финансовой грамотности дети могут в Бизнес-Школе ЮниорБанка.

Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.

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