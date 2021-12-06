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Video: Энергетика Украины 2021: что нужно знать о безопасности

Энергетика Украины 2021 - Укргидроэнерго о безопасности - вопросы энергетики в Украине
Энергетика Украины 2021: что нужно знать о безопасности

Вопрос энергетики в Украине приобретает все большую актуальность.

Главный инженер Укргидроэнерго рассказал, как пытаются реализовать приоритетную задачу.

Безопасность невозможна без внедрения автоматизации как мирового тренда современности, утверждают в компании.

Благодаря постоянному труду и современным технологиям объекты могут выполнять свое функциональное назначение в заданных режимах.

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