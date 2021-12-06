Вопрос энергетики в Украине приобретает все большую актуальность.

Главный инженер Укргидроэнерго рассказал, как пытаются реализовать приоритетную задачу.

Безопасность невозможна без внедрения автоматизации как мирового тренда современности, утверждают в компании.

Благодаря постоянному труду и современным технологиям объекты могут выполнять свое функциональное назначение в заданных режимах.