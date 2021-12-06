Вопрос энергетики в Украине приобретает все большую актуальность.
Главный инженер Укргидроэнерго рассказал, как пытаются реализовать приоритетную задачу.
Безопасность невозможна без внедрения автоматизации как мирового тренда современности, утверждают в компании.
Благодаря постоянному труду и современным технологиям объекты могут выполнять свое функциональное назначение в заданных режимах.
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