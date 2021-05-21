Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Две потери на фронте. Минута молчания нашим защитникам

Погибшие на фронте: кто погиб на фронте в мая 2021 года
Две потери на фронте. Минута молчания нашим защитникам

В пятницу мы вспоминаем имена тех, кто отдал за Украину самое дорогое.

На этой неделе погибло двое наших защитников.

Почтим их минутой молчания…

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
21.05.2021| 2021
Пожары в Греции и песчаные бури в России. Что наделала стихия в мире...
Випуск від 21.05.2021 (17:30) |21.05.2021| 2021
Цены на тепло поползут вверх? Плюсы и минусы свободного рынка газа...
Випуск від 19.05.2021 (17:30) |19.05.2021| 2021
Виртуозная работа медиков: во Львове прооперировали мальчика с редкой болезнью...
18.05.2021| 2021
Поваленные электростолбы и дома без крыш. Последствия смерча в Херсонской области...
18.05.2021| 2021
Новые обстрелы на Близком Востоке. Что там происходит сегодня, и как реагирует мир...
Випуск від 18.05.2021 (17:30) |18.05.2021| 2021
Соревнования в виртуальной реальности. Как украинский стартап Realmatrix меняет спорт...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить