В пятницу мы вспоминаем имена тех, кто отдал за Украину самое дорогое.
На этой неделе погибло двое наших защитников.
Почтим их минутой молчания…
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