Находится на условном сроке за стрельбу в 14 лет и гонял на скорости, чем кичился в соцсетях.

Все это – без прав, потому что ему всего 16.

В Харькове юный гонщик вылетел на красный свет, врезался в другой автомобиль, который от удара разорвало. 58-летний водитель не выжил.

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Трое пассажиров 16-летнего водителя сейчас находятся в реанимации.

Кто дал юноше дорогой автомобиль и понесут ли наказание родители, расскажет Мария Малевская.