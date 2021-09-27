Бурные времена и яркие решения.
Послушать о глобальном обновлении и просто приятно провести вечер позвал один из столичных торговых центров.
Владельцы рассказали, что теперь ТРЦ будет называться — DREAM.
А два здания комплекса станут Yellow и Berry.
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