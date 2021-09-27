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Video: DREAM TOWN идет вперед: яркие обновления киевского торгового центра

Обновление торгового центра Dream: как изменится торговый центр
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • DREAM TOWN идет вперед: яркие обновления киевского торгового центра
DREAM TOWN идет вперед: яркие обновления киевского торгового центра

Бурные времена и яркие решения.

Послушать о глобальном обновлении и просто приятно провести вечер позвал один из столичных торговых центров.

Владельцы рассказали, что теперь ТРЦ будет называться — DREAM.

А два здания комплекса станут Yellow и Berry.

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