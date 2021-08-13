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Video: Домашнее заказывают чаще чем фаст-фуд: все преимущества комплексных обедов

Доставка домашних обедов - чем полезна доставка домашней еды
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Домашнее заказывают чаще чем фаст-фуд: все преимущества комплексных обедов
Домашнее заказывают чаще чем фаст-фуд: все преимущества комплексных обедов

За последние годы рынок доставки готовой пищи существенно изменился, рассказывают в компании Fommi foods, которые уже почти восемь лет представлены на украинском рынке.

Если раньше спрос был ориентирован на заказ пиццы или суши, то в последнее время все больше заказывают горячие домашние обеды и свежеприготовленные домашние блюда.

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