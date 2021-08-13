За последние годы рынок доставки готовой пищи существенно изменился, рассказывают в компании Fommi foods, которые уже почти восемь лет представлены на украинском рынке.
Если раньше спрос был ориентирован на заказ пиццы или суши, то в последнее время все больше заказывают горячие домашние обеды и свежеприготовленные домашние блюда.
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