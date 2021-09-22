Когда ребенок болеет — это большой стресс для родителей.

Еще больше он становится, когда родителям нужно лечить ребенка в другом городе. Поэтому возникает вопрос, где находиться родителям.

Уже много лет этим вопросом занимается Фонд Дом Рональда МакДональда, который обустраивает и содержит Семейные комнаты в больницах, чтобы родители и дети были рядом.

Сейчас такие комнаты открыты во Львове, Сумах, Харькове, Виннице и Киеве.

Благодаря благотворительной кампании Долонька щастя, которую ежегодно проводит МакДональдз в пользу Фонда передано более 46 миллионов гривен.

В этом году подготовлено серию фирменных благотворительных сувениров на выбор.

Каждый желающий имеет возможность помочь родным быть рядом с ребенком во время длительного лечения, только определившись с благотворительным сувениром и приобщив свою Долоньку к доброму делу.