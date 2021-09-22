Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Долонька щастя от McDonald’s: как компания помогает детям и их родителям

Помощь детям и их родителям от McDonald's: какую помощь получают дети и их родители
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Долонька щастя от McDonald’s: как компания помогает детям и их родителям
Долонька щастя от McDonald’s: как компания помогает детям и их родителям

Когда ребенок болеет — это большой стресс для родителей.

Еще больше он становится, когда родителям нужно лечить ребенка в другом городе. Поэтому возникает вопрос, где находиться родителям.

Уже много лет этим вопросом занимается Фонд Дом Рональда МакДональда, который обустраивает и содержит Семейные комнаты в больницах, чтобы родители и дети были рядом.

Сейчас такие комнаты открыты во Львове, Сумах, Харькове, Виннице и Киеве.

Благодаря благотворительной кампании Долонька щастя, которую ежегодно проводит МакДональдз в пользу Фонда передано более 46 миллионов гривен.

В этом году подготовлено серию фирменных благотворительных сувениров на выбор.

Каждый желающий имеет возможность помочь родным быть рядом с ребенком во время длительного лечения, только определившись с благотворительным сувениром и приобщив свою Долоньку к доброму делу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 21.09.2021 (17:30) |21.09.2021| 2021
Как защититься, если тебе за 60? Все о самообороне для пенсионеров...
Випуск від 20.09.2021 (22:00) |21.09.2021| 2021
Сезон кабачковой икры 2021 сделать дома или купить в магазине...
Випуск від 16.09.2021 (14:30) |18.09.2021| 2021
Как правильно убирать пыль дома? Вся правда о пыли в наших домах...
17.09.2021| 2021
ОДИН МИЛЛИАРД деревьев: как будут спасать леса в Украине...
Випуск від 17.09.2021 (14:30) |17.09.2021| 2021
Парадоксальный хлеб: урожай есть, а цены растут...
Випуск від 15.09.2021 (17:30) |16.09.2021| 2021
Сезон помидоров 2021: что такое вяленые помидоры и как приготовить...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить