Когда ребенок болеет — это большой стресс для родителей.
Еще больше он становится, когда родителям нужно лечить ребенка в другом городе. Поэтому возникает вопрос, где находиться родителям.
Уже много лет этим вопросом занимается Фонд Дом Рональда МакДональда, который обустраивает и содержит Семейные комнаты в больницах, чтобы родители и дети были рядом.
Сейчас такие комнаты открыты во Львове, Сумах, Харькове, Виннице и Киеве.
Благодаря благотворительной кампании Долонька щастя, которую ежегодно проводит МакДональдз в пользу Фонда передано более 46 миллионов гривен.
В этом году подготовлено серию фирменных благотворительных сувениров на выбор.
Каждый желающий имеет возможность помочь родным быть рядом с ребенком во время длительного лечения, только определившись с благотворительным сувениром и приобщив свою Долоньку к доброму делу.