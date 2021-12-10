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Video: Преодолевать вызовы нужно вместе! Какие социальные проекты развивает компания Nestle

Развитие проектов создания общих ценностей от Nestle — Какие социальные проекты развивает компания Nestle
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Преодолевать вызовы нужно вместе! Какие социальные проекты развивает компания Nestle
Преодолевать вызовы нужно вместе! Какие социальные проекты развивает компания Nestle

Современный бизнес способен быть своеобразной силой добра.

Особенно в нынешние непростые времена. Экологические инициативы, устойчивое развитие, построение профессиональных навыков молодежи, помощь общинам и медицинским учреждениям.

В компании Nestle говорят, что последние года дали толчок для развития проектов создания общих ценностей, поэтому преодолевать вызовы нужно вместе.

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