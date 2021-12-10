Современный бизнес способен быть своеобразной силой добра.

Особенно в нынешние непростые времена. Экологические инициативы, устойчивое развитие, построение профессиональных навыков молодежи, помощь общинам и медицинским учреждениям.

В компании Nestle говорят, что последние года дали толчок для развития проектов создания общих ценностей, поэтому преодолевать вызовы нужно вместе.