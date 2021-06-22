С давних времен к растению лаванда люди проявляют любовь и уважение.
Ведь кроме изысканной благородной красоты ее используют и для улучшения настроения и самочувствия, и в косметике, и для приготовления чая и тому подобное.
Растет она на Канарах, в Африке, Австралии, Индии, на юге Европы.
Есть лаванда и в Украине. В частности, сезон цветения лавандового рая начался в Добропарке под Киевом.
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