С давних времен к растению лаванда люди проявляют любовь и уважение.

Ведь кроме изысканной благородной красоты ее используют и для улучшения настроения и самочувствия, и в косметике, и для приготовления чая и тому подобное.

Растет она на Канарах, в Африке, Австралии, Индии, на юге Европы.

Есть лаванда и в Украине. В частности, сезон цветения лавандового рая начался в Добропарке под Киевом.