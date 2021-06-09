Лето не за горами. И в Карпатах уже кипит работа.
Идут последние приготовления к встрече детей в лагере Артек-Буковель.
Чтобы всем было комфортно, весело, интересно и познавательно, здесь традиционно позаботились о насыщенной программе отдыха.
Детский лагерь — это место, где можно познать новое, открыть свои таланты, найти настоящих друзей, насладиться природой.
А еще — принять участие в походах, экскурсиях, концертах, соревнованиях, мастер-классах, почерпнуть новые знания и получить незабываемые впечатления.
А еще к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход и только лучшие условия, считают в лагере Артек-Буковель.
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