Летние детские лагеря открыли сезон!

Несмотря на уменьшение количества больных коронавирусом, такие лагеря будут работать не в жестких, но карантинных условиях.

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Дети будут больше времени проводить на свежем воздухе.

Что еще ждет малышей и сколько будет стоить это родителям? Изучала Анастасия Галкина.