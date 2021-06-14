Летние детские лагеря открыли сезон!
Несмотря на уменьшение количества больных коронавирусом, такие лагеря будут работать не в жестких, но карантинных условиях.
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Дети будут больше времени проводить на свежем воздухе.
Что еще ждет малышей и сколько будет стоить это родителям? Изучала Анастасия Галкина.
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