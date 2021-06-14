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Video: Детской лагерь 2021: новые правила и цена отдыха для родителей | Вікна-Новини

Детской лагерь 2021: какие новые правила и цены в детском лагере
Детской лагерь 2021: новые правила и цена отдыха для родителей | Вікна-Новини

Летние детские лагеря открыли сезон!

Несмотря на уменьшение количества больных коронавирусом, такие лагеря будут работать не в жестких, но карантинных условиях.

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Дети будут больше времени проводить на свежем воздухе.

Что еще ждет малышей и сколько будет стоить это родителям? Изучала Анастасия Галкина.

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