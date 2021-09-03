Такие маленькие и милые, но с другой стороны уже взрослые, потому что впервые идут за новыми знаниями.

В киевском детском саду Зарічні обійми решили сделать собственный праздник первого сентября.

Для того чтобы причастность ко Дню Знаний почувствовали и родители и их маленькие умники.