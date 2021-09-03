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Video: День знаний для всех: садик в Киеве устроил праздник для детей и их родителей

День Знаний в детском саду: праздник для детей в саду
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • День знаний для всех: садик в Киеве устроил праздник для детей и их родителей
День знаний для всех: садик в Киеве устроил праздник для детей и их родителей

Такие маленькие и милые, но с другой стороны уже взрослые, потому что впервые идут за новыми знаниями.

В киевском детском саду Зарічні обійми решили сделать собственный праздник первого сентября.

Для того чтобы причастность ко Дню Знаний почувствовали и родители и их маленькие умники.

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