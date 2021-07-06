День рождения в матрице? Сейчас — возможно все!
Праздновать свою первую годовщину в виртуальной реальности позвали киевлян и гостей столицы пространство REALMATRIX.
Устроили целый день фановых соревнований для новичков и для игроков с опытом.
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