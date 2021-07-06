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Video: День рождения в виртуальной реальности? Чем может удивить REALMATRIX

Виртуальный день рождения: как виртуально оказаться на празднике по REALMATRIX
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • День рождения в виртуальной реальности? Чем может удивить REALMATRIX
День рождения в виртуальной реальности? Чем может удивить REALMATRIX

День рождения в матрице? Сейчас — возможно все!

Праздновать свою первую годовщину в виртуальной реальности позвали киевлян и гостей столицы пространство REALMATRIX.

Устроили целый день фановых соревнований для новичков и для игроков с опытом.

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