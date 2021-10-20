Теперь не только Дельта, но и Дельта плюс.
Британские ученые исследуют новый штамм коронавируса. Его считают более опасным, чем Дельта.
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Великобритания на первом месте в Европе по количеству новых случаев заражения.
По смертности европейским лидером остается Россия.
Подробности — в Вікнах.
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