Теперь не только Дельта, но и Дельта плюс.

Британские ученые исследуют новый штамм коронавируса. Его считают более опасным, чем Дельта.

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Великобритания на первом месте в Европе по количеству новых случаев заражения.

По смертности европейским лидером остается Россия.

Подробности — в Вікнах.