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Video: Спортивное пространство для развития молодежи: амбициозные проекты, которые будут воплощать на ВДНХ

Проект спорткомплекса на ВДНХ — как будут строить спортивное пространство на ВДНХ
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  • Спортивное пространство для развития молодежи: амбициозные проекты, которые будут воплощать на ВДНХ
Спортивное пространство для развития молодежи: амбициозные проекты, которые будут воплощать на ВДНХ

На днях в Национальном комплексе Экспоцентр Украины презентовали проект спортивного кластера.

Реализация такого спортивного центра проходит при поддержке Офиса Президента и Министерства развития общин и территорий.

Представители комплекса рассказали, что этот спортивный кластер — развитая спортивная инфраструктура, но здесь заботятся не только о здоровом образе жизни и физической активности, а и о создании кросс-культурной среды для молодежи, включая спорт, арт, музыку, различные уличные культуры.

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