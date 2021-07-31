На днях в Национальном комплексе Экспоцентр Украины презентовали проект спортивного кластера.

Реализация такого спортивного центра проходит при поддержке Офиса Президента и Министерства развития общин и территорий.

Представители комплекса рассказали, что этот спортивный кластер — развитая спортивная инфраструктура, но здесь заботятся не только о здоровом образе жизни и физической активности, а и о создании кросс-культурной среды для молодежи, включая спорт, арт, музыку, различные уличные культуры.