В наш непростий час все більше людей обирають короткі подорожі Україною, що мають назву сіті-брейк.

Не виключення і Київ, історико-культурний центр України, що привертає увагу не лише українців, а й світову громаду.

Такий формату відпочинку підтримує і Radisson Blu Hotel, Podil допомагаючи чітко спланувати відпочинок та турбуючись про комфорт і безпеку.