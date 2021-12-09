Дорогу – смелым сочетаниям!
Beauty-бренды уже знают, какие тренды будут доминировать в следующем сезоне.
Если недавно в маникюре и педикюре доминировал нюд, то в следующем году направления кардинально изменятся, говорят специалисты.
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