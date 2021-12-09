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Video: Мужской маникюр? Как Kodi Professional создает тренды в маникюре и педикюре

Трендовый маникюр и педикюр от Kodi Professional: как Kodi Professional создает тренды в маникюре и педикюре
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  • 2021
  • Мужской маникюр? Как Kodi Professional создает тренды в маникюре и педикюре
Мужской маникюр? Как Kodi Professional создает тренды в маникюре и педикюре

Дорогу – смелым сочетаниям!

Beauty-бренды уже знают, какие тренды будут доминировать в следующем сезоне.

Если недавно в маникюре и педикюре доминировал нюд, то в следующем году направления кардинально изменятся, говорят специалисты.

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