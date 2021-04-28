Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Чистый четверг 2021: как убрать быстро и с удовольствием

Когда Чистый четверг в 2021 году: что нужно делать в Чистый четверг - секреты быстрой уборки в Чистый четверг
Чистый четверг 2021: как убрать быстро и с удовольствием

Как сделать генеральную уборку быстро и с удовольствием?

Накануне Чистого четверга искать ответ на этот вопрос взялась наша Анастасия Ечкалова.

Читайте: Оригинальные или традиционные? Идеи для пасхальных яиц от Ирины Федишин и Ольги Матвей

Обнаружила, чтобы квартира засияла — не нужны дорогие разрекламированные средства.

А на то, чтобы помыть окна, достаточно 10-ти минут, если знать чем.

Секреты чистоты — в сюжете.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 27.04.2021 (17:30) |27.04.2021| 2021
Оригинальные или традиционные? Идеи для пасхальных яиц от Ирины Федишин и Ольги Матвей...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
ПРОСТОЙ и ДЕШЕВЫЙ рецепт домашней колбасы на Пасху 2021...
Випуск від 26.04.2021 (17:30) |26.04.2021| 2021
Оскар 2021: победители и самые яркие моменты церемонии...
Випуск від 23.04.2021 (17:30) |23.04.2021| 2021
Благодійний проект «Прокачай школу» технолізує школи у регіонах нашої країни...
Випуск від 23.04.2021 (14:30) |23.04.2021| 2021
Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют...
Випуск від 22.04.2021 (14:30) |22.04.2021| 2021
Пасхальная корзина 2021: сколько будет стоить праздник и что покупают украинцы...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить