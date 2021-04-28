Как сделать генеральную уборку быстро и с удовольствием?

Накануне Чистого четверга искать ответ на этот вопрос взялась наша Анастасия Ечкалова.

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Обнаружила, чтобы квартира засияла — не нужны дорогие разрекламированные средства.

А на то, чтобы помыть окна, достаточно 10-ти минут, если знать чем.

Секреты чистоты — в сюжете.