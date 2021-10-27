Двойной удар по вирусам.
Можно ли привитым от коронавируса вакцинироваться и от гриппа?
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Сейчас оптимальное время для прививки от гриппа и COVID-19, что является эффективной защитой от тяжелой формы болезни.
Как уберечься от двойной эпидемии, которую боятся врачи, расскажет Борис Бондарчук.
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