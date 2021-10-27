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Video: Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19? Ответы на вопросы

Двойная вакцинация от коронавируса и гриппа: можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа
Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19? Ответы на вопросы

Двойной удар по вирусам.

Можно ли привитым от коронавируса вакцинироваться и от гриппа?

Читайте: Жертв пандемии в России становится больше: новости коронавируса за 26 октября

Сейчас оптимальное время для прививки от гриппа и COVID-19, что является эффективной защитой от тяжелой формы болезни.

Как уберечься от двойной эпидемии, которую боятся врачи, расскажет Борис Бондарчук.

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