Двойной удар по вирусам.

Можно ли привитым от коронавируса вакцинироваться и от гриппа?

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Сейчас оптимальное время для прививки от гриппа и COVID-19, что является эффективной защитой от тяжелой формы болезни.

Как уберечься от двойной эпидемии, которую боятся врачи, расскажет Борис Бондарчук.