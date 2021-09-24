Имею ли я право судить других?
Такой вопрос Ксения Мишина ставила себе десятки раз, с тех пор как села в кресло судьи шоу Україна має талант.
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Казалось бы, известная актриса и любимица миллионов точно может оценить перспективы участников.
О своих страхах, сомнениях и болезненных «нет» накануне премьеры шоу 23 октября Ксения рассказала Эмме Антонюк.
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