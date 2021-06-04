Семь гривен за одну Черешенку.
Цены на любимую ягоду смутили всех, потому что за первые килограммы на рынках иногда правили по 680 гривен за килограмм.
Читайте: Будет ли в этом году клубника и как выбрать сладкую
Производители объясняют это плохой погодой и тем, что черешня не дала урожай.
Вікна решили в разных регионах проверить: как выращивают черешню, сколько она там стоит и когда подешевеет, смотрите в сюжете.
Смотрите также
01.06.2021| 2021
УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТСЯ. Холостяк Михаил Заливако и Анна Богдан дали первое интервью | ЭКСКЛЮЗИВ...
Випуск від 27.05.2021 (17:30) |29.05.2021| 2021
Сезон зеленого борща: что такое квасок и сколько надо зелени — РЕЦЕПТ от Оксаны Стеб...
Випуск від 26.05.2021 (17:30) |28.05.2021| 2021
Курортный сезон 2021: какая стоимость отдыха на море в этом году...
Випуск від 27.05.2021 (22:00) |27.05.2021| 2021
Виставка «Відкрита можливість» в Центрі сучасного мистецтва М17...