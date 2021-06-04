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Video: Черешня цена за килограмм в 2021 году: сколько стоит и когда подешевеет

На черешню 2021 - как правильно выбирать черешни, смотрите в сюжете Вікна-новини
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Черешня цена за килограмм в 2021 году: сколько стоит и когда подешевеет

Семь гривен за одну Черешенку.

Цены на любимую ягоду смутили всех, потому что за первые килограммы на рынках иногда правили по 680 гривен за килограмм.

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Производители объясняют это плохой погодой и тем, что черешня не дала урожай.

Вікна решили в разных регионах проверить: как выращивают черешню, сколько она там стоит и когда подешевеет, смотрите в сюжете.

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