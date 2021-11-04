Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса.
Препарат сочли эффективным для больных с легкой и средней тяжестью недуга.
Читайте: Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19
В США начали массовую вакцинацию детей от 5 до 12 лет, а в России смертей от COVID-19 как никогда много.
Все подробности – в Вікнах.
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