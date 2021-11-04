Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Британия одобрила таблетки от COVID-19: новости коронавируса за 4 ноября

Таблетки от коронавируса — можно ли преодолеть коронавирус таблетками — как бороться с коронавирусом
Британия одобрила таблетки от COVID-19: новости коронавируса за 4 ноября

Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса.

Препарат сочли эффективным для больных с легкой и средней тяжестью недуга.

Читайте: Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19

В США начали массовую вакцинацию детей от 5 до 12 лет, а в России смертей от COVID-19 как никогда много.

Все подробности – в Вікнах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не вредна для организма? Вся правда о пищевой соли...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Украине дорожает хлеб! Что влияет на цены в 2021 году...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19...
28.10.2021| 2021
Секреты барбекю от BBQ.UA: яркий фестиваль вкусных блюд и хорошего настроения...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Грузинская щедрость и гостеприимство! Как прошло открытие ресторана CHATEAU MARANI...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
ДТП на Одесской в ​​Харькове: накажут ли родителей 16-летнего виновника аварии...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить