Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса.

Препарат сочли эффективным для больных с легкой и средней тяжестью недуга.

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В США начали массовую вакцинацию детей от 5 до 12 лет, а в России смертей от COVID-19 как никогда много.

Все подробности – в Вікнах.