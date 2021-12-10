Безумные горки, двухъярусная Венецианская карусель и даже Новогодняя оранжерея.
Это далеко не полный список развлечений, которые в этом году приготовили организаторы фестиваля Зимова країна на ВДНГ.
Пока одни посетители активно отдыхают на катке, другие могут посетить Музей Нового года и увидеть своими глазами сотни елочных украшений, среди которых можно встретить «игрушку из своего детства».
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