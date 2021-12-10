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Video: Врата в сказочное настроение открыты! Чем будет удивлять Зимова країна на ВДНГ

Новогодняя локация в Киеве на ВДНХ — чем будет удивлять Зимняя страна на ВДНХ
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Врата в сказочное настроение открыты! Чем будет удивлять Зимова країна на ВДНГ

Безумные горки, двухъярусная Венецианская карусель и даже Новогодняя оранжерея.

Это далеко не полный список развлечений, которые в этом году приготовили организаторы фестиваля Зимова країна на ВДНГ.

Пока одни посетители активно отдыхают на катке, другие могут посетить Музей Нового года и увидеть своими глазами сотни елочных украшений, среди которых можно встретить «игрушку из своего детства».

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