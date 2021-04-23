2020-2021 рік показав, наскільки важливі технології для отримання доступу до освіти.

На жаль, далеко не кожна школа в країні має достатнє оснащення.

«Прокачай школу» — благодійний проект з технологізації шкіл, який започаткували громадська спілка «Освіторія» та ІТ-компанія.