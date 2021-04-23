2020-2021 рік показав, наскільки важливі технології для отримання доступу до освіти.
На жаль, далеко не кожна школа в країні має достатнє оснащення.
«Прокачай школу» — благодійний проект з технологізації шкіл, який започаткували громадська спілка «Освіторія» та ІТ-компанія.
Смотрите также
Випуск від 23.04.2021 (14:30) |23.04.2021| 2021
Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют...
Випуск від 22.04.2021 (14:30) |22.04.2021| 2021
Пасхальная корзина 2021: сколько будет стоить праздник и что покупают украинцы...
Випуск від 21.04.2021 (17:30) |21.04.2021| 2021
Повноцінне харчування — один із вагомих чинників підвищення імунітету...
Випуск від 16.04.2021 (22:00) |16.04.2021| 2021
Часник і червона ікра? Які продукти зміцнюють імунітет...