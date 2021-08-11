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Video: Антиоксиданты полезны? Вся правда о целебных свойствах и влиянии на организм

Польза антиоксидантов для организма: действительно ли антиоксиданты полезны
Антиоксиданты полезны? Вся правда о целебных свойствах и влиянии на организм

Антиоксиданты омолаживают, лечат и укрепляют иммунитет.

Действительно ли они имеют такое целебное воздействие на организм?

Читайте: Яркие или опасные? Как выбрать качественный торт и рецепт

Или это просто очередной миф, который придумали, чтобы вытащить из нас деньги?

Что удалось узнать об антиоксидантах, расскажет Майя Подгородецкая.

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