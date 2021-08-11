Антиоксиданты омолаживают, лечат и укрепляют иммунитет.
Действительно ли они имеют такое целебное воздействие на организм?
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Или это просто очередной миф, который придумали, чтобы вытащить из нас деньги?
Что удалось узнать об антиоксидантах, расскажет Майя Подгородецкая.
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