Антиоксиданты омолаживают, лечат и укрепляют иммунитет.

Действительно ли они имеют такое целебное воздействие на организм?

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Или это просто очередной миф, который придумали, чтобы вытащить из нас деньги?

Что удалось узнать об антиоксидантах, расскажет Майя Подгородецкая.