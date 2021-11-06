Бизнес такая область, где каждая дата для компании всегда важно событие.
Сегодня кондитерская компания Лукас отмечает сладкий 22 день рождения!
Был пройден путь от маленького производства до современного европейского автоматизированного предприятия.
Благодаря популяризации кондитерских изделий компания за последние 10 лет зарегистрировала 11 рекордов Украины.
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