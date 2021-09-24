Уже более десяти лет компания Heinemann Duty Free в сотрудничестве со своим давним партнером BF&GH Travel Retail работает в Украине.

Поэтому отпраздновав на днях очередную годовщину пригласила на пресс-конференцию, чтобы рассказать о достижениях и планах.

В компании отметили, что несмотря на некоторый спад экономики в 2020 году заплатили более 170 млн. гривен в бюджет страны.