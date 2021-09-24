Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: 170 МИЛЛИОНОВ гривен налогов! 10 лет компании Heinemann Duty Free

10 лет компании Heinemann Duty Free — как компания отпраздновала юбилей
170 МИЛЛИОНОВ гривен налогов! 10 лет компании Heinemann Duty Free

Уже более десяти лет компания Heinemann Duty Free в сотрудничестве со своим давним партнером BF&GH Travel Retail работает в Украине.

Поэтому отпраздновав на днях очередную годовщину пригласила на пресс-конференцию, чтобы рассказать о достижениях и планах.

В компании отметили, что несмотря на некоторый спад экономики в 2020 году заплатили более 170 млн. гривен в бюджет страны.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
22.09.2021| 2021
Долонька щастя от McDonald’s: как компания помогает детям и их родителям...
Випуск від 21.09.2021 (17:30) |21.09.2021| 2021
Как защититься, если тебе за 60? Все о самообороне для пенсионеров...
Випуск від 20.09.2021 (22:00) |21.09.2021| 2021
Сезон кабачковой икры 2021 сделать дома или купить в магазине...
Випуск від 16.09.2021 (14:30) |18.09.2021| 2021
Как правильно убирать пыль дома? Вся правда о пыли в наших домах...
17.09.2021| 2021
ОДИН МИЛЛИАРД деревьев: как будут спасать леса в Украине...
Випуск від 17.09.2021 (14:30) |17.09.2021| 2021
Парадоксальный хлеб: урожай есть, а цены растут...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить