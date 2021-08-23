Осенний телесезон-2021 СТБ начинает с обновления дизайна Вікна-новини. Сегодня информационно-аналитическая программа вышла в эфир в новом графическом оформлении, адаптированном к общей визуальной коммуникации телеканала.

Video: Вікна меняются! СТБ начинает новый сезон с обновленной графикой Вікна-Новини Осенний телесезон-2021: как выглядит новый дизайн программы Вікна-Новини

«Вікна-новини» — ключевой продукт телеканала СТБ. Первые независимые новости в стране, которым вот уже 26 лет неизменно доверяют зрители.

Вікна входят в топ лучших информационных программ на украинском телевидении благодаря тому, что оперативно и непредвзято рассказывают о самых важных событиях, происходящих вокруг нас.

В современном мире новостям важно быть динамичными, и дизайн топовой новостной программы должен этому соответствовать, чтобы помогать зрителю быстро воспринимать информацию», — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

«Обновление эфирной графики Вікон — важный этап редизайна СТБ, начатого в октябре 2020 года. Перед нами стояла задача адаптировать оформление ключевого продукта канала в соответствии с новой визуальной коммуникацией бренда СТБ, сделать дизайн новостной программы максимально близким к новому оформлению канала, легким и быстросчитываемым. Но при этом не потерять узнаваемость самих Вікон и сохранить преемственность», — комментирует маркетинг-директор телеканала СТБ Татьяна Светлова.

«Этой осенью Вікна-новини становятся еще ближе к украинцам. Нам не безразлично, как и чем они живут, что их беспокоит и о чем они мечтают. Мы еще больше обращаем внимание на те темы, которые являются чувствительными для аудитории канала. И меняем драматургию структуры Вікон — более динамичный вход в программу, меньше технических элементов. Все ради того, чтобы зрителю было легче и интереснее воспринимать важную информацию. «Вікна рядом» — не просто слоган. Это наша позиция», — комментирует главный редактор программы Вікна-новини Владимир Павлюк.

Напомним, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы StarLightMedia. «Вікна-новини» на СТБ выходят с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00. Ведущие программы ― Татьяна Высоцкая, Владимир Павлюк, Яна Брензей и Ольга Кучер.