Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 15 червня 2021 року:
– Грози, шквали, град та потужні зливи: ТАКОЇ СТИХІЇ В УКРАЇНІ НЕ БУЛО ДАВНО;
– Легковик врізався у вантажівку. Смертельна нічна аварія на Київщині;
– Як діамантова лихоманка охопила Південно-Африканську Республіку;
– ПЕКЕЛЬНІ лісові пожежі в Росії: як вогонь нищить все на своєму шляху на Далекому Сході та в Сибіру;
– Україна в НАТО? Коментар Володимира Зеленського | УСІ ПОДРОБИЦІ
– Не повернулись з рибалки: трагічна історія зниклих підлітків на Тернопільщині.