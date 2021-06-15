Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 15 червня 2021 року:

– Грози, шквали, град та потужні зливи: ТАКОЇ СТИХІЇ В УКРАЇНІ НЕ БУЛО ДАВНО;

– Легковик врізався у вантажівку. Смертельна нічна аварія на Київщині;

– Як діамантова лихоманка охопила Південно-Африканську Республіку;

– ПЕКЕЛЬНІ лісові пожежі в Росії: як вогонь нищить все на своєму шляху на Далекому Сході та в Сибіру;

– Україна в НАТО? Коментар Володимира Зеленського | УСІ ПОДРОБИЦІ

– Не повернулись з рибалки: трагічна історія зниклих підлітків на Тернопільщині.