Злодії залазять через відкриті вікна.
Схоже на поганий сон, але саме це пережила молода родина у Києві.
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Крадій витяг з квартири техніку, гроші, мобільний телефон, який лежав біля ліжка.
Але їм вдалося швидше за поліцію знайти зловмисника.
Анастасія Єчкалова розповість подробиці.
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