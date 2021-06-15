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Video: ЗАЛАЗЯТЬ ЧЕРЕЗ ВІКНО ВНОЧІ: як вберегти себе і майно від крадіїв | Вікна-Новини

Крадії лізуть через вікно у квартиру: що робити і як вберегти себе і майно від крадіїв
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • ЗАЛАЗЯТЬ ЧЕРЕЗ ВІКНО ВНОЧІ: як вберегти себе і майно від крадіїв | Вікна-Новини
ЗАЛАЗЯТЬ ЧЕРЕЗ ВІКНО ВНОЧІ: як вберегти себе і майно від крадіїв | Вікна-Новини

Злодії залазять через відкриті вікна.

Схоже на поганий сон, але саме це пережила молода родина у Києві.

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Крадій витяг з квартири техніку, гроші, мобільний телефон, який лежав біля ліжка.

Але їм вдалося швидше за поліцію знайти зловмисника.

Анастасія Єчкалова розповість подробиці.

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