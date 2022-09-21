Коли вийде Коли ми вдома. Разом до перемоги? Дивіться серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги вже цієї осені на СТБ

Коли ми вдома. Разом до перемоги – дивіться на СТБ з 08.10.2022

Не пропустіть повернення улюблених героїв – дивіться серіал Коли ми вдома. Разом до перемоги з 08.10.2022 на телеканалі СТБ!

Як змінилося життя героїв, які полюбилися тисячам глядачів, у період війни? Ось Наталя Богданівна перевіряє кожного та кожну, хто хоче переступити поріг її квартири, на москальство. Під роздачу потрапила й невістка Оксана! Цікаво, чи зможе невістка переконати свекруху, що вона не москалька? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться Коли ми вдома. Разом до перемоги з 8 жовтня на СТБ.