С мыслями о тех, за кого болит: шоураннер и актриса скетчкома «Коли ми вдома. Разом до перемоги» Екатерина Колесник о съемках во время войны

Каждую субботу зрители СТБ могут присоединиться к просмотру любимого скетчкома в обновленном актуальном формате – «Коли ми вдома. Разом до перемоги». Родные герои вернулись, но их жизнь изменилась, как и у всех украинцев после 24 февраля. Шоураннер и актриса скетчкома, Екатерина Колесник, рассказала о съемках во время войны, уместен ли сегодня юмор, а также – какие сцены откликнулись лично ей.

Екатерина, расскажите о формате «Коли ми вдома. Разом до перемоги». Близок ли вам скетчком?

Конечно, мне нравится формат сериала – 45 минут. Но когда-то «Коли ми вдома» начинался именно со скетчкома, с коротких жизненных историй. Поэтому сейчас этот формат вызывает во мне тёплые и ностальгические чувства.

Какие перемены произошли с вашей героиней за это время?

Я всегда говорила, что мой персонаж, Марина, на самом деле еще та штучка. Потому что выбрать в мужья Андрея Макаренко может только смелая и терпеливая женщина с чувством юмора (улыбается). У Марины изменилось все, как и у всех украинцев, с 24 февраля. Она, как и большинство украинских мамочек, должна быть сильной и воспитывать ребенка, пока ее муж на войне.

Сейчас много дискуссий о том, актуален ли юмор или нет. Каково ваше мнение по этому поводу?

Мне кажется, что ко времени все, что спасает. Спасает от дурных мыслей, от стресса, бессонницы, усталости. Потому что я делаю этот проект именно с такими мыслями: чтобы как можно больше людей могли отвлечься от плохих новостей, от постоянных воздушных тревог и улыбнулись.

Есть ли какая-нибудь сцена в «Коли ми вдома. Разом до перемоги» из вашего личного жизненного опыта?

На самом деле очень много историй по моему личному опыту. Взять, например, скетч, где Марина считает, что не время делать маникюр, педикюр и другие бьюти-процедуры, потому что в стране война. И не только я так считала, но и много моих родных и знакомых красавиц. Но на самом деле все наши ритуалы из мирной жизни – это, во-первых, напоминание о том, что жизнь продолжается. Во-вторых, поднимает настроение. Ну и, в-третьих, несделанный маникюр или брови никак не приближают нас к Победе. Это, конечно, личное дело каждого – делать или не делать. Но главное – не чувствовать себя виноватой, что ты продолжаешь жить нормальную жизнь.

Расскажите о съемке сериала. Какие сложности приходилось преодолевать? Было ли что-нибудь для вас впервые?

Съемки проходят во время войны. И этим все сказано. Мы снимаем все на телефоны. Даже сейчас я отвечаю на вопросы, находясь в метро, ​​потому что на Киев летят «шахиды». За полчаса до этого, тоже в метро, ​​я проводила зум с нашей маленькой командой по поводу предстоящих съемок скетчей. Иногда даже саму съемку мы с режиссером и оператором производим из бомбоубежища. А недавно прямо на дубле во время съемок раздался взрыв. Мне впервые снимать во время войны. И сложен каждый день. Потому что кроме съемок есть еще монтаж серий и другие процессы, зависящие от интернета и электроэнергии. А благодаря рашистам эти процессы усложняются и замедляются.

Как считаете, изменится ли украинское кино после нашей победы? Каким оно будет?

Все меняется. Мы, украинцы, меняемся. С первого дня полномасштабной войны. И каждый день. А поскольку кино создают люди, то, конечно, что и оно изменится. Кино уже меняется и будет разным. Потому что многим хочется сказать о том, что наболело. Но главное – очень осторожно выбирать темы. Ибо есть такая неописуемая боль, о которой нужно знать как говорить и когда говорить. Это мое мнение.

Что дает вам силы и вдохновение просыпаться каждое утро и верить в победу?

В победу я не то, что верю, а точно знаю, что она будет. А вот насчет утра… Если честно, я не могу сказать, что я просыпаюсь возвышенная каждое утро. Полтора месяца просыпалась и проверяла, когда был в сети мой родной брат. И если недавно, то я выдыхаю и очень счастлива. Я часто просыпаюсь разбита и с головной болью. И дело не только в воздушных тревогах и ночных сиденьях в коридоре. А еще и в том, что у меня есть родные, за которых болит. Сильно. Постоянно. Даже перед тем, как я захожу в кадр на съемку. Даже когда пишу и вычитываю веселые скетчи. Но и проект я делаю с мыслями о тех, за кого болит, и для тех, кто остается сильным и несокрушимым. Для моих родных. Для украинцев. И в самом деле я счастлива. Я могу жить. Делать хорошее дело. А когда люди пишут, как им становится тепло от «Коли ми вдома. Разом до перемоги», то понимаю, что все делаю правильно. Потому что этим проектом мысленно я обнимаю всех украинцев.

Смотрите скетчком по субботам в 18:00 на СТБ.

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