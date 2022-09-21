Когда выйдет Коли ми вдома. Разом до перемоги? Смотрите сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги уже этой осенью на СТБ

Коли ми вдома. Разом до перемоги – смотрите на СТБ с 08.10.2022

Не пропустите возвращение любимых героев – смотрите сериал Коли ми вдома. Разом до перемоги с 08.10.2022 на телеканале СТБ!

Как изменилась жизнь полюбившихся тысячам зрителей героев в период войны? Вот Наталья Богдановна проверяет каждого и каждую, кто хочет переступить порог ее квартиры, на москальство. Под раздачу попала и невестка Оксана! Интересно, сможет ли невестка убедить свекровь, что она не москалька? Узнайте очень скоро – смотрите Коли ми вдома. Разом до перемоги с 8 октября на СТБ.