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Video: Як вижити, коли тебе вбивають: документальний проєкт від СТБ

Дивіться онлайн документальний проєкт "Як вижити, коли тебе вбивають" на сайті телеканалу СТБ
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Як вижити, коли тебе вбивають | 24.02.2023 | 2023

Документальний спецпроєкт СТБ Як вижити, коли тебе вбивають розповість непросту історію 40 українців, яких у найскладніший момент об’єднало непереборне бажання жити.

24 лютого 2022 року – у цей день у кожного українця вибили землю з-під ніг. У момент найстрашніші сни стали реальністю – жорстокий ворог напав на Україну. Одним з епіцентрів пекельних боїв стала Київщина, зокрема Гостомель. Весна 2022 року стала для цього та багатьох міст кривавою. У спецпроєкті Як вижити, коли тебе вбивають 40 українців поділяться, як, попри постійні обстріли, відсутність світла, води, тепла та їжі, їм вдалося врятуватися та пережити окупацію. Не пропустіть – дивіться онлайн документальний спецпроєкт Як вижити, коли тебе вбивають на сайті СТБ.

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