Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 1 сезон 1 випуск від 21.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Першими у боротьбу вступають дуже цікаві та кардинально різні учасниці: гламурна бабуся Ольга, дачниця Світлана, модель Лілія та рокерка Лана. Ці жінки розширять межі молодості та доведуть, що бабусям не місце на лавках під під’їздом.

У 1 випуску Супербабуся Ольга запросить делегацію конкуренток у ресторан, щоб показати, як і де починається її день. Проте бабусі не зацінять такої розкоші, адже вдома в Ольги побачать маленьку квартиру, дешевий ремонт і байдужість до розумової нерозвиненості онуки. Що насправді криється за розкішним життям гламурної бабусі Ольги? Дивіться онлайн у проєкті Супербабуся 2021 випуск 1.

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