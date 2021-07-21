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Video: Супербабуся 1 випуск від 21.07.2021

Дивіться онлайн Супербабуся 1 випуск від 21 липня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супербабуся 1 випуск (ефір від 21.07.2021) на СТБ
Выпуск 1 | 21.07.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 1 сезон 1 випуск від 21.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Першими у боротьбу вступають дуже цікаві та кардинально різні учасниці: гламурна бабуся Ольга, дачниця Світлана, модель Лілія та рокерка Лана. Ці жінки розширять межі молодості та доведуть, що бабусям не місце на лавках під під’їздом.

У 1 випуску Супербабуся Ольга запросить делегацію конкуренток у ресторан, щоб показати, як і де починається її день. Проте бабусі не зацінять такої розкоші, адже вдома в Ольги побачать маленьку квартиру, дешевий ремонт і байдужість до розумової нерозвиненості онуки. Що насправді криється за розкішним життям гламурної бабусі Ольги? Дивіться онлайн у проєкті Супербабуся 2021 випуск 1.

Дивіться онлайн Супербабуся – усі випуски

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