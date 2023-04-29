Поруш тишу дивитись онлайн – 29.04.2023

Поруш тишу | 29.04.2023 | 2023

У документальному фільмі СТБ Поруш тишу ви почуєте, як проблема домашнього насилля проявляється в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Всесвітня організація охорони здоров’я вражає статистикою: протягом свого життя кожна третя жінка у світі страждає від домашнього насилля. В Україні ця проблема, на жаль, не рідкість, а з початком повномасштабного вторгнення вона вийшла на новий рівень. У документальному фільмі Поруш тишу ви почуєте непрості історії про людей, які постраждали від домашнього насилля, а також від пов’язаного з війною насильства, зокрема, від сексуального.

Куди звертатися по допомогу? Як змінилося гендерно зумовлене та домашнє насильство в час війни? І чому варто говорити про домашнє насильство навіть під час повномасштабного вторгнення? Залишайтеся з СТБ – дивіться онлайн документальний фільм Поруш тишу.