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Video: Мистецтво на війні

Мистецтво на війні
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Мистецтво на війні | 15.04.2023 | 2023

Документальний фільм Мистецтво на війні розповість вам більше про культурний фронт України та як мистецтво допомагає перемагати ворога.

Російські війська вбивають українських митців, катують вчителів, змушують освітян навчати дітей російською мовою та за навчальною програмою росії, спалюють шкільні підручники та українську літературу, руйнують культурні об’єкти, які мають велику цінність для України… Чому? У фільмі Мистецтво на війні мистецтвознавиця Єва Сулек дала відповідь на це запитання: знищити цілий народ можна тільки тоді, коли вдасться знищити його культуру, яка об’єднує його та визначає. Доки мистецтво живе в наших душах і пам’яті – ми непереможні.

Не пропустіть історії культурних діячів, які змінили улюблену справу на зброю в руках і виборюють наше життя, – дивіться онлайн документальний фільм Мистецтво на війні на сайті СТБ.

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