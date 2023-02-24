Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати: документальний проєкт від СТБ

Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати | 24.02.2023 | 2023

У документальному спецпроєкті Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати ви почуєте історію Ксенії Каян. Жінка розповість про перший місяць повномасштабного вторгнення в Маріуполі. Тоді російські загарбники робили все, аби знищити місто. Авіаудари, бомбардування, ракетні обстріли – це були будні маріупольців. Ксенія Каян у проєкті Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати поділиться: під час однієї з атак її син Богдан загинув. У той момент вона втратила сенс життя. Що допомогло Ксенії пережити смерть сина? Дивіться онлайн документальний спецпроєкт Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати на сайті СТБ.