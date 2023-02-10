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Video: Майже одружені 2023 6 серія від 10.02.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 6 серія ефір від 10.02.2023 дивитись онлайн
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Серія 6 | 10.02.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 6 серія від 10.02.2023 та дізнайтеся про загадкове весілля з нареченим-анонімом. Іра з подругою наважилися пройти квест-карту, яку дівчині надіслав незнайомець. У пакунку подруги знайшли діамантову обручку та любовний сонет Шекспіра зі шлюбною пропозицією. Про улюбленого поета Іри міг знати лише хтось знайомий. Хто вирішив зіграти з дівчиною в любовну гру? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023.

Таємний наречений не зупинився на обручці. Наступними дарунками Ірі стали вишукана весільна сукня, любовний лист і навіть запрошення на їхнє весілля! Чи зможе дівчина розкрити ім’я незнайомця до церемонії? Чи вона впізнає свого нареченого лише біля вівтаря? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 6 від 10.02.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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