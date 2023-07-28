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Video: Майже одружені 2023 3 серія від 28.07.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 3 серія ефір від 28.07.2023 дивитись онлайн
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Серия 3 | 28.07.2023 | 2023

А ви вірите у весільні прикмети? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 3 серія від 28.07.2023 та дізнайтеся, чи варто ігнорувати народну мудрість.

Микита не вірить забобонам, тому він власноруч купив шикарну весільну сукню в Мілані для майбутньої дружини. Негаразди почалися ще перед початком церемонії, коли на свято заїхав колишній Злати Данило. Від минулого кохання нареченої не було ні слуху, ні духу два роки, аж раптом він вирішив знову з’явитися в її житті. Як наречені відреагують на небажаного гостя? Який неочікуваний подарунок привезе мама нареченої Микити? І що вмить зруйнує довіру між закоханими? Розбірки з колишнім, підозри та реальний злочин – дивіться онлайн серіал Майже одружені серія 3 від 28.07.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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