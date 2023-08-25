Майже одружені 2023 20 серія від 25.08.2023 дивитись онлайн

Серія 20 | 25.08.2023 | 2023

Не пропустіть інтригуючу історію про життя на дві родини – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 20 серія від 25.08.2023.

Раніше Галина вважала, що вона вже пережила найстрашніше в житті – втрату дитину. Жінка не могла навіть подумати, що в день святкування річниці весілля вона втратить і свого коханого. Що сталося? Дивіться онлайн серіал Майже одружені.

На сімейний бенкет увірвалася незнайомка, яка оголосила про свій законний шлюб з Родіоном, чоловіком Галі. Виявилося, що крім іншої сім’ї Родік приховував від коханої ще й свого сина. Жорстока правда завдала жінці подвійного удару, адже через аварію вона ніколи не зможе мати дітей. Чому Родіон так вчинив? Невже він і справді жив на дві родини? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 20 від 25.08.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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