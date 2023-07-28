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Video: Майже одружені 2023 2 серія від 28.07.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 2 серія ефір від 28.07.2023 дивитись онлайн
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Серия 2 | 28.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал СТБ Майже одружені 2023 2 серія від 28.07.2023! Рита, подружка нареченої знайшла Оксану на самотині: наречена помітно хвилювалася. Як виявилося, Оксані наснився страшний сон, у якому на шляху до вівтаря її спинила невідома сила. Уві сні хтось пошматував весільну сукню, тому наречена вірить, що близька людина або друг встромить ножа їй у спину під час церемонії. Рита спробувала заспокоїти подругу, адже не знала, що сни і справді можуть бути віщими. Хто зрадив Оксану? Дивіться в серіалі Майже одружені 2023.

Замість обітниць закоханих священник та гості почули дитячий плач. Невідомий залишив немовля в церкві, ще й додав загадкову записку, зміст якої вмить зруйнував щасливе весілля. Схоже, покинуте дитя – це позашлюбний син Арсена! Попри взаємні звинувачення, наречений заперечував батьківство, хоча й насправді дещо приховував. Що ж сталося насправді? Хто батько дитини? І хто вирішив зруйнувати весілля молодят? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 2 серія від 28.07.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивитися онлайн Майже одружені 2023 – всі серії

Дивіться онлайн: Майже одружені 2023 1 серія від 28.07.2023

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