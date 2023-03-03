Майже одружені 2023 16 серія від 03.03.2023 дивитись онлайн

Серия 16 | 03.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 16 серія від 03.03.2023, щоб дізнатися зворушливу історію любовного трикутника Лани, Віри та Андрія.

Віра була щаслива як ніколи, адже коханий Андрій зробив їй шлюбну пропозицію. Цього ж дня наречена планувала познайомити нареченого з родиною, але зустріч пройшла не за планом. Виявилося, що Андрій – колишній коханий її старшої сестри Лани, яка болісно переживала розрив їхніх стосунків. Героїня серіалу Майже одружені 2023 зрозуміла, що сестра зробить усе, щоб повернути Андрія. Але наскільки далеко вона зайде? Чи зможе Лана відпустити минуле заради Віри? І який вибір зробить сам наречений? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 16 від 03.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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