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Video: Майже одружені 2023 12 серія від 17.02.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн Майже одружені 2023. Серіал Майже одружені 2023 12 серія ефір від 17.02.2023 дивитись онлайн
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Серія 12 | 17.02.2023 | 2023

Фальшива наречена та зухвала помста за помилки минулого – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 12 серія від 17.02.2023! Кохання Каті і Романа опиниться під загрозою через брехню та сумніви наречених.

В 12 серії серіалу Майже одружені 2023 весілля заграло новими барвами, коли місце нареченої біля вівтаря зайняла незнайомка в білій сукні. Дівчина заявила, що вона справжня наречена, яку раніше обманули. Катя надіялася, що її коханий Роман випроводить самозванку, але той розгубився, адже Павліна і справді раніше була його нареченою. Хто розплутає цю весільну плутанину? Невже Рома завів на стороні роман? І які таємниці розкриє Катя? Романові доведеться зробити непростий вибір – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 12 від 17.02.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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