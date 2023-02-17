Майже одружені 2023 10 серія від 17.02.2023 дивитись онлайн

Серія 10 | 17.02.2023 | 2023

Насолодіться захопливою історією про наречену-втікачку – дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 10 серія від 17.02.2023!

У важливий день весілля Антон нервував, адже його наречена запізнювалася на реєстрацію. Час збігав, майбутні свати сварилися, а Єва й досі не відповідала на дзвінки. Аж раптом до РАЦСу приїхав весільний кортеж, але в ньому була лише дружка. Виявилося, що головній героїні серіалу Майже одружені 2023 хтось написав повідомлення, тому вона поїхала по своїм справам перед церемонією. Невже Єва втекла з власного весілля? Що кохана приховує від Антона? І хто надіслав шокуюче відео невдасі-нареченому? Дивіться онлайн серіал Майже одружені 2023 серія 10 від 17.02.2023 на сайті телеканалу СТБ!

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