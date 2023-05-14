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Video: Мадонна. Життя триває

Мадонна. Життя триває
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Мадонна. Життя триває | 14.05.2023 | 2023

Фільм-присвята до Дня матері Мадонна. Життя триває від 14.05.2023 розповість три історії українських матерів, які народжували під час повномасштабного вторгнення.

З початком воєнних дій слово «мама» набуло нових сенсів, адже саме матері дарують світу нові життя, стають надійним щитом для своїх дітей у найскладніші моменти, оберігають та моляться за них. У документальному фільмі СТБ Мадонна. Життя триває ви побачите, що доводиться переживати українським матерям у надскладний період для всієї країни. Пологи в окупації, блекаут, відсутність води та тепла, постійна загроза життю, пологи під ракетні обстріли та вибухи – усе це переживають українські матері під час пологів. Не пропустіть – дивіться онлайн фільм-присвяту до Дня матері Мадонна. Життя триває від 14.05.2023 на СТБ.

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