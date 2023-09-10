Маріуполь. Окупація: дивитись документальний фільм 2023

Маріуполь. Окупація | 10.09.2023 | 2023

Кіно про окупацію міста Марії очима маріупольців – дивіться онлайн документальний фільм Маріуполь. Окупація на сайті СТБ.

Фільм Маріуполь. Окупація покаже реальні історії простих маріупольців, які пережили окупацію рідного міста. Журналістові Андрію Бєднякову також вдалося отримати інтерв’ю в чоловіка, який досі живе в Маріуполі, щоб показати реальну картину війни. Всі герої документальної стрічки Маріуполь. Окупація розкажуть про звірські злочини росіян, які вони бачили на власні очі. Як російська пропаганда відрізняється від реальності? Що переживали й переживають українські діти, викрадені окупантами? І що маріупольці ніколи не пробачать ворогам? Дивіться онлайн документальний фільм Маріуполь. Окупація на сайті телеканалу СТБ.

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