Маріуполь. Невтрачена надія: дивитись документальний фільм 2023

Маріуполь. Невтрачена надія | 10.09.2023 | 2023

Прем’єра документального фільму Маріуполь. Невтрачена надія просто зараз на сайті СТБ. Головні герої картини розкажуть про свої перші дні після початку повномасштабного вторгнення – моторошні історії, які мають бути задокументовані.

Письменниця Надія Сухорукова вела «Блокадний щоденник», в якому описала всі емоції та події, які відбувалися з нею в оточеному Маріуполі. А Юлія Кнюпа поділилися історією своїх пологів, які почали раніше строку через сильний стрес.

Обстріли, нестача їжі та води, знищення рашистами Драмтеатру та тисячі похованих маріупольців під завалами будинків – про все це у документальному фільмі Маріуполь. Невтрачена надія.

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