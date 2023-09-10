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Video: Маріуполь. Невтрачена надія: дивитись документальний фільм 2023

Дивитись онлайн документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія". Документальний фільм Маріуполь. Невтрачена надія 2023 дивитись онлайн на сайті телеканалу СТБ
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Маріуполь. Невтрачена надія | 10.09.2023 | 2023

Прем’єра документального фільму Маріуполь. Невтрачена надія просто зараз на сайті СТБ. Головні герої картини розкажуть про свої перші дні після початку повномасштабного вторгнення – моторошні історії, які мають бути задокументовані.

Письменниця Надія Сухорукова вела «Блокадний щоденник», в якому описала всі емоції та події, які відбувалися з нею в оточеному Маріуполі. А Юлія Кнюпа поділилися історією своїх пологів, які почали раніше строку через сильний стрес.

Обстріли, нестача їжі та води, знищення рашистами Драмтеатру та тисячі похованих маріупольців під завалами будинків – про все це у документальному фільмі Маріуполь. Невтрачена надія.

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